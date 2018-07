Sem licença, sede da Rede Gospel é interditada em SP

A Subprefeitura da Sé, da região central de São Paulo, interditou nesta terça, 10, a sede da emissora de TV Rede Gospel, que pertence à Fundação Evangélica Trindade, administrada pela Igreja Renascer em Cristo. Como revelou a reportagem no fim de janeiro, o imóvel da Avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci, zona sul de São Paulo, estava havia dois anos e meio sem licença de funcionamento e nunca passou por vistoria dos bombeiros. Espécie de púlpito eletrônico do casal de líderes da Igreja, Sonia e Estevam Hernandes, a sede da Rede Gospel abriga os estúdios do canal e os arquivos de fitas de vídeo. Pelo menos 40 pessoas trabalham diariamente no local. Segundo o advogado José Fernando Cedeño de Barros, nomeado há dois anos interventor judicial da Rede Gospel, após denúncias do Ministério Público, o imóvel não tem saída de emergência. "Trata-se de uma verdadeira tumba", diz. A Renascer divulgou nota afirmando que trabalha atualmente para terminar obras no local e regularizar o imóvel e manterá a Rede Gospel no ar, com material gravado.