Sem ligá-lo a governadores, PF vê Cachoeira influente em GO e DF A Polícia Federal não coletou provas de que o empresário Carlinhos Cachoeira, alvo de uma CPI no Congresso Nacional, tinha relação direta com os governadores de Goiás e do DF, mas as investigações contém indícios de influência do empresários nos dois governos, segundo depoimento do delegado Matheus Mella Rodrigues prestado à comissão nesta quinta-feira.