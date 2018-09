Sem marcar há 4 meses, Mateus Vital promete finalizar mais a gol: 'Me cobro isso'

O meio-campista Mateus Vital ganhará uma nova chance entre os titulares do Corinthians justamente contra a equipe que marcou pela única vez na atual temporada. Foi no duelo contra o Internacional, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio, que o jogador conseguiu balançar as redes.

A partida aconteceu em 27 de maio e o time alvinegro perdeu por 2 a 1. Vital treinou na quarta e na quinta-feira na vaga do centroavante Roger e começará em campo na partida de domingo, na Arena Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista falou sobre essa incomoda marca. "Me cobro muito disso. Converso com o Pedrinho muito sobre isso. Temos que entrar na área, fazer gol, a gente se cobra bastante. Espero que seja domingo, que eu possa ajudar com gols e assistências", comentou o jogador.

Ele também lembrou que a dificuldade por marcar não é culpa de nenhum dos treinadores com quem trabalhou. O jogador contou que Fabio Carille e Osmar Loss, os antecessores do técnico Jair Ventura, sempre cobraram que ele chegasse mais próximo da área do adversário. "Esse jejum vem mais e mim mesmo. Tenho que fazer o que eles me pediam e concluir mais a gol", afirmou.

Mateus Vital teve poucas chances entre os titulares no Campeonato Brasileiro. No entanto, ele tem entrado no decorrer de quase todas as partidas. Dos últimos dez jogos do Corinthians, ele começou em campo em apenas um, mas participou de outros oito. Ficou apenas de fora do clássico contra o Palmeiras, no duelo que marcou a estreia de Jair Ventura.

O Corinthians ocupa a oitava colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. A tendência é que o time entre em campo no domingo com: Cássio; Fagner, Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero.