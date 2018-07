Sem mudança de atitude, nada mudará

Trabalho com a coordenação de ensino de matemática desde 1987 e a experiência me mostrou que, se não houver uma mudança consciente de atitude no professor, não conseguiremos mudar os números tristes que as avaliações mostram.

O professor que em um ano ensinou fração com determinada metodologia e percebeu que grande parte dos alunos não aprendeu, precisa refletir sobre isso. Ele não pode simplesmente reproduzir sua forma de ensinar no ano seguinte, porque os resultados serão os mesmos.

É claro que há conceitos de matemática que equivalem à oração subordinada substantiva em português: complexos e que parecem não fazer muito sentido a não ser no uso do giz, da lousa e da saliva.

Mas, quando o professor se dispõe a experimentar novas soluções, novas formas de ensino, ousa apropriar-se de tecnologias ou de outras soluções criativas, ele consegue fisgar o aluno. A dificuldade persiste porque a disciplina não é simples, mas surge uma disposição em aprender.

Um bom começo é olhar locais inusitados para se ensinar. Antigamente, visitava-se uma exposição para falar sobre conteúdo de arte ou de história. Quem imaginaria ser possível aprender matemática na rua? Mas é. No ano passado, quando havia uma exposição do holandês Escher, o "mestre do ilusionismo", levamos os alunos para que, com base no que vissem, criassem padrões geométricos em um programa de computador.

Podemos ensinar geometria também na calçada. Um aluno que aprendeu a gostar de matemática vai olhar para o chão e admirar as formas que constituem aquele mosaico. Definitivamente, não acreditamos só na aula expositiva.