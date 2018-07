Sem pagar conta, aldeia vai parar no Serasa em MS

Os índios alegam que têm direito à isenção, porque linhas de transmissão e uma subestação da Enersul estão na aldeia. O argumento tem como base relatório da Conferência Regional dos Povos Indígenas do MS, promovida em 2005 pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que aponta a "isenção total" na taxa de energia para os índios. Além da instrução do relatório, Vieira explicou que já houve um acordo verbal com a Enersul na década de 1970. ?Mas o cacique da época mal sabia falar português. A meu entender houve uma jogada da pessoa branca com índio?, afirmou.

A presidente da Associação Terena das Mulheres Indígenas de Moreira (Atemim), Silsa Vieira, apoia um acordo com a Enersul. ?A gente está tentando conseguir nosso direito. Não somos mau pagadores, senão a cidade não venderia para nós a crédito. Queremos a isenção.? A Enersul avisou que faz do caso um ?tratamento isonômico, como determina a legislação?. Segundo a distribuidora, a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica está sendo cumprida à risca, e um acordo verbal da década de 1970 não pode servir como base legal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.