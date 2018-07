"A paralisação só foi suspensa devido ao avanço das empresas e em respeito aos cidadãos", disse o presidente do SNA, Gelson Fochesato. De acordo com a entidade, pilotos e comissários de bordo aguardam uma reunião com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) na sexta-feira. Os trabalhadores fizeram nesta tarde um protesto no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.