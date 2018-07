Sem perder o foco

Óculos 3D para crianças tem a mesma qualidade? Exato. O fabricante busca adequar a anatomia, o formato do rostinho da criança. Os novos óculos do IMAX são melhores, mas estão disponíveis? Sim, mas o novo não aposenta o antigo, pois é caro, cerca de R$ 75. É preciso ter disponível 2.000 unidades. Como funciona a higienização? Em sala, máquina e sabão especial. Óculos 3D da TV não funciona no cinema. Certo? Nunca testei. Acho que não, são tecnologias diferentes. E quem usa óculos de grau? Olha, eu uso por cima e funciona.