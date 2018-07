Sem prazo, recurso do prefeito ao TRE será julgado por colegiado em segunda instância Especialistas em Direito Eleitoral ouvidos pela reportagem contam que o recurso sobre a cassação do prefeito Gilberto Kassab e sua vice, Alda Marco Antonio, será avaliado pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, órgão de segunda instância, mas sem prazo para julgamento.