Sem pressão, Negromonte vai ao Senado e nega irregularidades

Apenas o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), fez menção direta a denúncias contra o ministro.

Ele questionou o ministro sobre sua participação na suposta fraude de um parecer técnico emitido pelo ministério para que o governo federal financiasse a construção de uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá (MT).

O ministro rejeitou a suposta fraude e disse que instaurou sindicância interna para analisar a ação dos servidores envolvidos com essa análise.

"Se houve erro no procedimento é a CGU (Controladoria Geral da União), o TCU, o Ministério Público e a sindicância vão apontar. E não vamos passar a mão na cabeça de ninguém," afirmou, durante audiência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Segundo ele, a mudança no projeto, que anteriormente previa a construção de um corredor para ônibus na cidade, sede da Copa do Mundo de 2014, foi solicitada pelo governador do Estado, Silval Barbosa. E que o valor adicional aos 423 milhões de reais a serem financiados pela União, calculado em 700 milhões de reais, será financiado pelo governo estadual.

Dias também questionou Negromonte sobre denúncia publicada pela revista Veja de que parlamentares do PP, partido do ministro, teriam recebido oferta de uma mesada em dinheiro para apoiá-lo.

Negromonte rejeitou a denúncia e disse que a publicação ouviu seus adversários dentro do partido e que nada ficou provado sobre a reportagem.

BODE

Sobre denúncias de que o ministério teria liberado recursos para obras que estavam com pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), Negromonte respondeu dizendo que as liberações só ocorreram depois de anuência formal do TCU.

Dias questionou ainda a postura do ministro em relação à Festa do Bode, que é realizada em Paulo Afonso, na Bahia, e cujos organizadores tinham colocado placas com patrocínios de empresas estatais e com o nome do ministro. Dias queria saber se o ministro tinha patrocinado a festa.

Negromonte explicou que a festa é tradicional e que o sindicalista Belmiro do Bode costuma imprimir o nome de empresas e políticos nas placas para depois da festa pedir doações para pagar o evento. Acrescentou ainda que não fez doação neste ano, mas que já ajudou financeiramente em outras oportunidades e que, nesta edição, pediu que a Chesf analisasse o pedido para patrocínio da festa.

"Depois ele (Belmiro Bode) pediu desculpas por um documento, dizendo que não tinha autorização para colocar os nomes na placa," disse o ministro.

Ao final da sessão, questionado pelos jornalistas se temia perder o cargo, Negromonte disse que não estava preocupado "em ficar ou sair," mas em fazer um bom papel no ministério.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)