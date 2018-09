Sem punhos de renda

Chamar "dissenso de Washington" o histórico de dissonância cognitiva que afeta a relação do Brasil com os EUA, especialmente neste período mais recente, em que a interação entre os dois países é mais intensa e a cooperação do Brasil se torna mais relevante para nossos vizinhos do Norte, é um desafio que Rubens Barbosa lança para o leitor. Seu livro, O Dissenso de Washington (Editora Agir, 2011), apresenta com tonalidades fortes, mas não sem nuances, um retrato que estamos habituados a ver traçado em preto e branco.

A política externa de nosso país tem sido descrita, com demasiada frequência, como uma oscilação entre dois extremos: no passado uma política de "alinhamento automático", subserviente aos interesses americanos e contrária aos interesses nacionais; no presente, uma política independente, autônoma, totalmente alinhada com o interesse nacional.

O autor, ao contrário, nos dá uma imagem das relações Brasil-Estados Unidos como uma intricada trama de convergência e conflito, de interdependência e mútua incompreensão, baseando-se em fatos e não em preconceitos. Não por acaso, pois é um observador privilegiado das nossas relações bilaterais com os Estados Unidos - e não apenas de 1999 a 2004, período em que chefiou a embaixada brasileira em Washington - porque, ao longo de sua carreira diplomática teve inúmeras oportunidades de observar a burocracia washingtoniana em ação.

E os fatos que presenciou, num período fascinante, pleno de eventos cruciais da nossa história recente - como as guerras do Afeganistão e do Iraque, a eleição de presidentes de oposição em ambos os países, os atentados do 11 de Setembro - mostram uma história sinuosa, cheia de reversões de expectativas, de cooperação e conflito. E mais, indo ao encontro de possíveis raízes históricas para essa ambiguidade profunda de amor e ódio entre os dois países - ou mais precisamente entre as duas elites -, Rubens Barbosa assinala episódios pouco considerados do passado, como o envolvimento americano nos movimentos de insurreição no Império, ou as três vezes em que o governo imperial rompeu as relações com os EUA.

Embora estruturado em torno do período de chefia da embaixada em Washington, o autor, diferentemente de outros ex-diplomatas da velha escola anterior à sua geração, não escreveu um livro de memórias, nem um relatório de sua atividade diplomática em Washington. Evidentemente, contém elementos de ambos - memórias e relatos - indispensáveis a um estudo dessa natureza. O livro trata de mostrar como eventos ocorridos em Washington no período afetaram diretamente o rumo das relações entre os dois países, mudaram a percepção mútua e, ora incentivaram, ora limitaram a consolidação de uma interação mais produtiva para ambos.

Não procurem boas fofocas, pois não há. Os detalhes da preparação de cada viagem, as expectativas de lado a lado - não apenas inferidas, mas transmitidas por altos funcionários e dirigentes políticos dos dois países - o ponto de vista sustentado pelos presidentes, estão apresentados numa linguagem agradável e sem ranço burocrático. Tudo que um estudante de relações internacionais gostaria de saber, mas nem sempre encontra a quem perguntar.

Do meu ponto de vista pessoal, a parte mais importante é a que trata das visitas presidenciais de FHC e Lula a Washington. Não porque visitas presidenciais levem a algum lugar - habitualmente não levam a nada além de declarações políticas e, evidentemente, a gafes -, mas porque elas têm um imenso valor simbólico que muitas vezes sintetiza com muita clareza o drama das relações bilaterais. Para mim, nada representa melhor a "diplomacia presidencial" do governo Lula do que a foto que o ministro Furlan tirou dele mesmo, inclinado sobre a rainha da Inglaterra, no balcão do Palácio de Buckingham .

Minha conclusão dessa leitura é que as relações entre os dois países foram se adensando ao longo das duas presidências e têm tudo para continuar na mesma direção. A confiança mútua, firmada aos poucos durante o governo Clinton, persistiu com FHC até o governo Bush e o início do governo Lula. Foi-se desgastando desde então e atingiu um grau de deterioração que a presidente Dilma, se quiser, terá que reverter a duras penas. E o autor não usa nenhuma licença diplomática para deixar claro sobre que ombros pesa a responsabilidade pelas limitações que daí decorrem para nossas pretensões de potência.

JOSÉ AUGUSTO GUILHON ALBUQUERQUE É PROFESSOR TITULAR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA FEA-USP E DIRETOR DA SOBEET (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS DE EMPRESAS TRANSNACIONAIS E DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA)