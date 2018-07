Sem Ribéry, Bayern tenta assumir a ponta Empatado na liderança com o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique pode dormir sozinho na ponta hoje. Sem o francês Ribéry, machucado, chegará a 51 pontos com uma vitória sobre o Nuremberg na casa do rival, que ocupa a zona de rebaixamento. Outros jogos: Colônia x Stuttgart, Borussia Dortmund x Hannover, Hamburgo x Eintracht e Mainz x Bochum. Ontem, o Hoffenheim empatou em casa com o Borussia Monchengladbach por 2 a 2.