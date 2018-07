Sem Robinho, Neymar tenta encerrar seca de gols

O xodó Giovanni já voltou a jogar e até fez gol, Robinho ainda tenta reencontrar o seu verdadeiro futebol, Paulo Henrique mostra cada vez mais que é um meia raro, mas quem decide mesmo é Neymar. A excelente campanha do Santos no Campeonato Paulista está diretamente ligada às suas grandes atuações, aos seus gols e assistências. Grandes ídolos do passado pedem a sua convocação para ser o caçula da seleção na Copa da África. Mas, Neymar deixou de ser o mesmo na companhia de Robinho.

Depois de passar boa parte do segundo semestre do ano passado na reserva, o garoto começou 2010 mostrando um estilo mais vertical de jogar e o seu lado artilheiro. Na sétima rodada do Campeonato Paulista, dois dias depois de completar 18 anos, marcou o seu sétimo gol, o primeiro da vitória por 2 a 1 contra o São Paulo.

Mas, estranhamente, depois que Robinho entrou em campo, aos 12 minutos do segundo tempo do clássico, os gols de Neymar desapareceram.

Nos jogos anteriores à chegada de Robinho, Neymar fez dois gols na goleada por 4 a 0 contra o Rio Branco, no Pacaembu, ficou sem marcar diante da Ponte (1 a 1, na Vila) e do Mogi (1 a 2, em Mogi), e depois não parou mais. Foram dois na goleada por 5 a 0, um na vitória por 2 a 0 contra o Oeste, o primeiro nos 2 a 1 diante do Santo André e o primeiro contra o São Paulo.

Agora, como cumpriu suspensão por cartões amarelos diante do Mirassol, já são três jogos sem que faça gol. Nem no massacre por 6 a 3 sobre o Bragantino, quando foi o melhor em campo, Neymar marcou.

"Neste ano, estou jogando mais na direção do gol, mas para mim o mais importante é o time ganhar. Sempre que um companheiro estiver mais bem colocado eu passo a bola"", afirmou, tranquilo, a joia santista.

A explicação para o seu repentino jejum é que Robinho vinha ocupando faixa do campo em que ele atuava. Sem contar que Neymar passou a primeiro armar as jogadas para o ídolo para só depois pensar em fazer gol. Com a ausência de Robinho, Neymar vai voltar a comandar o espetáculo no clássico de hoje à tarde, na Vila Belmiro.