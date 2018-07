Sem Serra na disputa, Aécio reforça discurso de oposição e apresenta propostas

No discurso mais contundente desde que assumiu o comando do PSDB, apontando erros do governo em várias áreas, Aécio disse que os tucanos devem representar a mudança que os brasileiros têm externado nas pesquisas.

Para alguns desses tucanos, o senador mineiro ficou mais à vontade para falar como pré-candidato neste terça depois que o ex-governador de São Paulo José Serra afirmou na véspera, por meio de sua página no Facebook, que não concorreria mais à indicação do PSDB para disputar a Presidência.

Serra disse que a direção tucana deveria oficializar o nome de Aécio "sem demora".

Aécio evitou mencionar o movimento de Serra, mas ao ser perguntado disse que o "gesto de desprendimento" mostra a unidade partidária e desconversou sobre a formalização da candidatura.

"Não está definida a candidatura do PSDB. Se for eu o candidato do PSDB serei intérprete do sentimento de muitos e não meu", disse o senador a jornalistas após o evento que apresentou 12 propostas do partido para as eleições do ano que vem.

Pouco antes, porém, Aécio foi mais direto.

"Estou ansioso por encontrar com os brasileiros em cada canto desse país e dizer: 'Estou pronto para o debate'", disse no discurso.

"Querem debater economia? É até covardia. Nós estabilizamos a moeda, resgatamos a credibilidade do Brasil, modernizamos nossa economia. Eles atentaram contra tudo isso e desmoralizaram o Brasil perante investidores que seriam necessários hoje para alavancar nosso crescimento", afirmou o tucano.

"Nós criamos a responsabilidade fiscal, com a oposição ferrenha e violenta dos nossos adversários. Eles criaram a contabilidade criativa que tem desmoralizado o Brasil interna e externamente", atacou o tucano.

Sem demonstrar preocupação com a denúncia da Polícia Federal que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre um suposto esquema de cartel nas concessões de trens e metrôs durante a gestão tucana em São Paulo, Aécio reforçou o discurso da ética.

"É no momento que percebo uma encruzilhada clara pela frente que o PSDB vem hoje dizer a todos os brasileiros, nós encarnaremos a mudança de verdade que o Brasil precisa. Ética e política não devem ser divorciadas como hoje estão na mente de tantos brasileiros. Ao contrário, elas devem caminhar como irmãs siamesas", disse.

PROPOSTAS

Antecipando parte de suas propostas para a campanha eleitoral, Aécio apresentou à plateia de parlamentares e assessores tucanos uma lista de 12 itens para mudar o Brasil.

Segundo ele, há três valores fundamentais que o PSDB levará adiante na campanha eleitoral: confiança, cidadania e prosperidade. Esses tópicos se dividem em 12 propostas.

Para resgatar a confiança, segundo Aécio, é necessário assumir um compromisso "com a ética e o combate intransigente à corrupção" e "recuperar a credibilidade e construir um ambiente adequado para o investimento" no país.

Para garantir a cidadania o PSDB propõe um "Estado eficiente"; "educação de qualidade"; "superação da pobreza"; "segurança pública como responsabilidade nacional" e "mais saúde para os brasileiros".

E para ter prosperidade, o tucano defendeu "maior autonomia para Estados e municípios", além de uma agenda urgente para meio ambiente e sustentabilidade, uma agenda clara para a infraestrutura, inovação e competitividade, melhorias para o setor agropecuário e mudanças na política externa para "reintegrar o Brasil ao mundo".

Os itens citados na cartilha, porém, não detalham claramente como o PSDB pretende conseguir essas metas e o texto traz, na maior parte, críticas à condução do governo nessas áreas.

O próprio Aécio já havia dito que não apresentaria um programa de governo, mas apenas compromissos que considerava fundamentais para o debate.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)