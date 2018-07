Sem show, Santos ganha a 7.ª seguida

O campo pesado pela chuva, o forte calor, a ausência de importantes titulares, como Neymar e Paulo Henrique Ganso. Tudo isso contribuiu para prejudicar o bom futebol que o Santos vem apresentando neste início do Campeonato Paulista. Mas o time mostrou o entusiasmo e a determinação das partidas anteriores e conseguiu sua sétima vitória seguida ao derrotar o Mirassol por 2 a 1, ontem à tarde, no Estádio José Maria de Campos Maia. Agora a equipe santista lidera com 25 pontos.

Com Robinho fortemente marcado e alguns jogadores do Mirassol apelando para a violência, o Santos teve alguma dificuldade para envolver o adversário. Isso só ocorreu quando saiu o primeiro gol, marcado por Wesley em um chute de fora da área, aos 26 minutos. Em desvantagem, o time mandante resolveu atender o técnico Pintado e sair da defesa. E acabou sendo premiado com o gol de empate, marcado por Gérson, de falta, aos 35.

No intervalo, Alex Silva, que marcava Robinho individualmente, admitia que o mau estado do gramado favorecia o Mirassol. E Madson se queixava do jogo ríspido do adversário.

A entrada de Maranhão na lateral-direita liberou Madson, que atuou pelo setor e confundiu o adversário na etapa inicial. E foi ele próprio quem acabou desequilibrando e decidindo o jogo. Aos 12 minutos, Madson cobrou falta com perfeição e fez o segundo gol.

Cansado nos últimos 15 minutos, o Santos sofreu forte pressão do Mirassol. Mas o goleiro Felipe fez duas ótimas defesas e garantiu mais uma vitória na competição. No fim, os jogadores do Mirassol pediram pênalti em uma jogada confusa na área, mas nada foi marcado.

O técnico Dorival Júnior demonstrou serenidade ao analisar mais um triunfo de seu time. Mas ele está preocupado com a situação de Robinho, convocado para a seleção brasileira. "Esperamos que prevaleça o bom senso e o jogador seja liberado", disse o treinador, que conta com o atacante para o clássico contra o Corinthians, domingo. Antes o Santos enfrenta o Naviraiense, pela Copa do Brasil. Nesses jogos o técnico poderá contar com Neymar e Paulo Henrique Ganso, que cumpriram suspensão ontem.