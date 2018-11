Sem-terra de Foz marcham para protesto em Curitiba Um novo grupo com cerca de 200 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST), Via Camponesa e Assembleia Popular, deixou hoje de manhã o município de Foz do Iguaçu, a cerca de 650 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná, para a Marcha pela Reforma Agrária e contra a Crise. No dia anterior, outro grupo com o mesmo número de pessoas saiu de Florestópolis, no norte do Estado. A intenção é unirem-se em Campo Largo no dia 4 de junho, e seguirem para manifestações em Curitiba.