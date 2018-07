Sem-terra desocupam Instituto Lula após 32 horas

Os invasores chamaram a direção do Instituto Lula para fazer uma inspeção nas dependências. Segundo o diretor da entidade Luiz Dulci, "todos os cômodos estão limpos e em ordem". O segundo andar do prédio, onde fica o escritório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está "intacto".

Na saída, os invasores homenagearam a funcionária do instituto Lula Nina Santos, que é neta do geógrafo Milton Santos, que dá nome ao assentamento na região de Americana, onde 68 famílias vivem a expectativa de sofrer uma reintegração de posse nos próximos dias. "A gente é pequeno, mas é muito corajoso. A nossa situação é desesperadora", disse Paulo Albuquerque, um dos coordenadores da ação.

Albuquerque espera que as negociações desta tarde sejam "satisfatórias" para os assentados e, na sua opinião, a única solução possível é a assinatura do decreto, pela presidente Dilma Rousseff, desapropriando a área por interesse social. O grupo ressaltou que, caso as negociações não avancem, poderão procurar a presidente Dilma, que terá uma ampla agenda de compromissos na capital paulista na sexta-feira (25). "Se a gente não estiver satisfeito, a gente vai encontrar a presidente Dilma em São Paulo. A gente vai até ela", disse Albuquerque.

Além de manter a ocupação no Incra, os sem-terra anunciaram que as três pessoas que estão em greve de fome e acorrentadas na frente do prédio da Presidência da República, em São Paulo, continuam no local. No início da tarde, o grupo de cerca de 80 pessoas - a maior parte de estudantes - deixou o prédio do instituto aos gritos de "assina ''Dilma vez''" e "Milton Santos: resistência e luta".