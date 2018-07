Sem-terra fazem manifestação no centro do Rio Cerca de 3 mil pessoas, segundo os organizadores, participam na manhã desta segunda-feira de uma caminhada pelas ruas do centro do Rio para protestar contra o que chamam de "capitalismo verde e mercantilização da natureza". A passeata é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pela Via Campesina, e recebeu apoio de dezenas de movimentos sociais.