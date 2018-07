Sem-terra fazem protesto na Avenida Paulista Mais de 150 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupavam no fim da tarde de hoje o vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, no centro da capital. Até o momento, não há informações sobre o motivo do protesto. Os manifestantes partiram do cruzamento das Avenidas Paulista e Brigadeiro Luís Antônio no sentido da Rua Consolação. Eles se concentraram na última faixa da direita da Avenida Paulista. Apesar da caminhada, não houve registro de congestionamento na via. Segundo a Polícia Militar (PM), o protesto era pacífico.