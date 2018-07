Sem Terra fecham entrada de usina em Marabá Paulista Cerca de trezentos integrantes do MST da Base, dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST), protestam na manhã desta quinta-feira, 11, na entrada da usina Decasa Açúcar e Álcool em Marabá Paulista, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. O grupo impedia a entrada de caminhões carregados com cana-de-açúcar.