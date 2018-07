Sem-terra incendeiam veículos de usinas em Aliança-PE Agricultores ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) incendiaram 1 caminhonete L-200, 1 trator 4x4, 1 moto e 2 máquinas carregadeiras nas usinas de cana-de-açúcar Olho D''água e Cruangí, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, causando um prejuízo estimado em torno de R$ 500 mil. De acordo com nota do MST, o protesto foi motivado pela "violência dos seguranças e capangas da usina Olho D''água, que há mais de uma semana destroem as lavouras e plantações dos trabalhadores para plantar cana-de-açúcar". Os sem-terra são acampados de três engenhos próximos às terras das usinas - Cana Brava, Passagem e Guararapes. As empresas negam a acusação. Advogados das duas empresas fizeram uma queixa na delegacia da cidade. Na Olho D''água, uma das maiores do Nordeste, foram danificados a caminhonete e o trator, além de terem sido levados dois aparelhos de radioamador - um fixo e um móvel - , 50 enxadas e dois pulverizadores. Segundo o presidente da empresa, Gilberto Tavares, um técnico agrícola também foi atingido com o radioamador que portava e lhe foi roubado. Tavares também acusou os manifestantes de terem seqüestrado o motorista de um ônibus que transportava trabalhadores para a empresa e que pulverizariam áreas de plantio. Armados com facões e foices, cerca de 40 deles fizeram o motorista levá-los até um outro local, liberando-o em seguida. Na Cruangí, os trabalhadores rurais sem-terra incendiaram a motocicleta e as máquinas. Nas queixas-crime, as empresas afirmam que parte dos trabalhadores rurais estava encapuzada. Um deles usava um colete à prova de bala na ação na Olho D''água. Conforme com um dos líderes das manifestações, Afonso Souza, do MST, o ato é contra a monocultura da cana, que, segundo ele, se expande e impede os agricultores de cultivarem lavouras de subsistência. O presidente da Olho D´água rebateu a acusação de uso de atos violentos contra os sem-terra. Tavares afirmou que a Olho D''Água tem 80 anos e 4 mil funcionários na época de safra. Em 2008, a empresa produziu 1,68 milhão de toneladas de cana (500 mil toneladas de fornecedores), 3 milhões de sacos de 50 quilos de açúcar e 46 milhões de litros de álcool.