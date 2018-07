Sem-terra ocupam fazenda de PE pela 9ª vez em 6 anos O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou hoje a Fazenda Jabuticaba, no município de São Joaquim do Monte, no agreste pernambucano, pela nona vez em seis anos. Em fevereiro, a área foi palco do assassinato de quatro seguranças da propriedade cometidos por trabalhadores sem-terra. Ontem, famílias sem-terra reocuparam a Fazenda Papagaio, em São Caetano, também no agreste. Agora, somam 16 as ocupações de terra realizadas pelo MST neste ano em Pernambuco.