Sem-terra ocupam fazenda no Pontal do Paranapanema Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram ontem à noite a fazenda São José, em Marabá Paulista, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. De acordo com o coordenador regional Valmir Rodrigues Chaves, a ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, também chamada de Abril Vermelho. Os militantes chegaram num comboio formado por ônibus, caminhões e carros e, depois de romper a cerca, ocuparam uma área de pastagens da propriedade. Hoje, eles montaram acampamento no local.