Sem-terra ocupam obras de usina da Odebrecht em SP Cerca de 500 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram hoje as obras de construção de uma usina de açúcar e de álcool do grupo Odebrecht em Mirante do Paranapanema, no Pontal do Paranapanema, região oeste de São Paulo. Os manifestantes obrigaram os trabalhadores da empresa a se retirarem e montaram barracos na área. Ele pretendem permanecer no local por tempo indeterminado. De acordo com lideranças, a ação faz parte da jornada nacional do movimento contra a monocultura de pinus, eucalipto e cana-de-açúcar em detrimento da produção de alimentos. Policiais militares estiveram no local ocupado, mas não houve intervenção. A empresa já informou que vai pedir a reintegração de posse da área.