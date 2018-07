Sem-terra ocupam pedágio e impedem cobrança no PR Sete praças de pedágio do Paraná foram invadidas hoje por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Via Campesina, informou a regional paranaense da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR-PR). Segundo a entidade, os líderes dos movimentos afirmaram tratar-se de mobilização pelo Dia Nacional de Luta pela Soberania Alimentar e contra o Agronegócio. De acordo com a ABCR-PR, os sem-terra liberaram as cancelas e o tráfego, impedindo a cobrança do pedágio. No final da manhã, duas das sete praças já haviam sido desocupadas - as que são administradas pela concessionária Ecocataratas, em Cascavel e São Miguel do Iguaçu (BR-277). Logo depois, foram desocupadas as praças da Rodonorte de São Luís do Purunã, Ortigueira e Imbaú. A entidade informou que a concessionária RodoNorte está ingressando com uma ação de reintegração de posse junto à Justiça Federal. O Anel de Integração do Paraná é formado por seis concessionárias que administram 27 praças de pedágio em 2,5 mil quilômetros de rodovias.