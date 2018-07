Sem-terra ocupam pedágio em protesto no Paraná Um grupo de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou na manhã de hoje a praça de pedágio no quilômetro 704 da BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. As cancelas foram liberadas pelos sem-terra e os motoristas passaram sem pagar a tarifa. Segundo o MST, a manifestação não tem prazo para encerrar. Eles pretendem fazer pressão para que a Justiça não determine o retorno de oito famílias ao Assentamento Antonio Tavares, onde vivem outras 80 famílias. De acordo com o movimento, essas famílias permitiam que suas terras fossem utilizadas para traficantes de drogas ocultarem maconha. Elas foram afastadas temporariamente, mas a situação será analisada no fim da tarde de hoje. A concessionária Ecocataratas informou que já está tomando as medidas judiciais para obter a reintegração de posse.