Sem-terra protestam em sedes do Incra em MS Cerca de 300 sem-terra ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) protestam hoje em frente ao prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Campo Grande contra a morosidade da reforma agrária em Mato Grosso do Sul. Os manifestantes cantam, dançam e gritam palavras de ordem desde o início da tarde, depois de cobrirem toda a frente do prédio com faixas e cartazes. Em Dourados, ao sul do Estado e a 220 quilômetros da capital, manifestantes também entraram no terreno da sede do Incra para protestar.