Sem-terra querem Incra na reforma agrária de SP Sem-terra do Pontal do Paranapanema e região de Araçatuba, no oeste paulista, aprovaram hoje, em plebiscito, a transferência da gestão da reforma agrária em São Paulo, hoje a cargo da Fundação Instituto de Terras (Itesp), órgão do governo estadual, para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Dos 3.700 votantes, 95% optaram pelo órgão federal, enquanto 3% preferiram o Itesp - houve 2% de votos brancos e nulos.