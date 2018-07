Sem-terra saqueiam caminhão de margarina em Alagoas Trabalhadores rurais sem-terra ligados à Comissão Pastoral da Terra (CPT) saquearam nessa manhã uma carga de margarina transportada por um caminhão da Sadia. O saque ocorreu em um trecho da rodovia federal BR-101, no município de Flexeiras, a 62 quilômetros de Maceió (AL). Segundo informações dos militares da 2ª Companhia Independente de Novo Lino, que estiveram no local, o motorista Valdemar Girardello, 58 anos, disse que foi obrigado pelos sem-terra a parar o caminhão na zona rural do município, próximo ao trevo de Flexeiras. "Quando o caminhão da Sadia parou no acostamento, os sem-terra saquearam cerca de dois terços da carga de margarina Qualy", informaram os militares. Segundo eles, o motorista acionou a polícia e disse que a carga total estava avaliada em R$ 95 mil. Os policiais disseram também que o saque só parou quando eles chegaram. Como estavam em maior número, os saqueadores conseguiram fugir. O motorista prestou queixa da ocorrência e o saque será investigado pela delegacia de polícia de Flexeiras. A CPT ainda não se manifestou sobre o caso.