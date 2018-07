Sem-terra seguem por rodovia para manifestações em SP Pelo menos trezentos sem-terra seguem em marcha pela rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, para realizar manifestações em defesa da reforma agrária na capital paulista. O grupo, que integra a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, articulada por José Rainha Junior, do MST da Base, dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST), acampou na tarde desta terça-feira, 17, no município de Iaras, a 296 km de São Paulo.