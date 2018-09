Sem-terra suspendem bloqueio em rodovias de MS Prometendo novas manifestações até o fim desta semana, os quase 2 mil sem-terra que bloqueavam cinco rodovias em Mato Grosso do Sul suspenderam o protesto. O movimento é contra a paralisação do processo de reforma agrária no Estado, determinado pela Justiça Federal, com base em levantamento feito pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre irregularidades cometidas pelos assentados.