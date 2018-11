Sem-terra tomam casas e animais de fazenda no Pará A Fazenda Boa Sorte, em Parauapebas, no sudeste do Pará, foi ocupada pela segunda vez por famílias de agricultores ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri). Dessa vez, porém, os invasores expulsaram os empregados da propriedade, tomando casas, animais, um gerador de energia elétrica e um trator avaliado em R$ 100 mil, além de medicamentos veterinários para o gado. Ocorrência policial da invasão foi registrada na delegacia do município.