Sem-terra voltam a bloquear estrada no Mato Grosso Cerca de 130 trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) voltaram a interditar a Rodovia BR-174, na altura do Km 76, na região de Mirassol D''Oeste, no Mato Grosso, na manhã de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram montados dois desvios, um por Mirassol D''Oeste para veículos de passeio e de carga e o segundo desvio por Quatro Marcos, que está liberado para todos os veículos. Pelo acampamento do MST passam somente ambulâncias e viaturas policiais.