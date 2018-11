Sem-teto ainda acampados em frente à prefeitura de SP

À zero hora de segunda-feira, um grupo de 500 pessoas ocupou o terreno no M"Boi Mirim, zona sul, e outros dois grupos, de cerca de 650, ocuparam o Edifício Prestes Maia, próximo à estação da Luz, e um prédio do INSS, na Avenida Nove de Julho, no centro. Muitas já haviam integrado ocupações anteriores nos mesmos edifícios. Por volta das 4h30 de segunda-feira, moradores da zona leste montaram um grande barraco no calçadão do Viaduto do Chá, ao lado da Prefeitura.

As principais reivindicações são as desapropriações dos dois prédios e de outros dois edifícios no centro. Um deles, na Rua Mauá, está ocupado há mais de dois anos. O outro, na Avenida São João, já foi desapropriado, mas acabou reocupado pela antiga dona.