Sem-teto de SP iniciam marcha até palácio do governo O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) deram início hoje a uma marcha até o Palácio dos Bandeirantes, região do Morumbi, zona oeste de São Paulo, em protesto por mais moradias. Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 500 pessoas participam do ato. Há policiamento no local e o protesto é pacífico.