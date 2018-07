Sem-teto é morto queimado em Itabuna-BA O sem-teto Everton Brito Rodrigues Leal, de 35 anos, foi morto na madrugada de hoje em Itabuna (BA), 449 quilômetros ao sul de Salvador, depois que um homem, ainda não identificado, ateou fogo em seu corpo. De acordo com agentes da delegacia do município, Leal, que costumava dormir ao lado de uma construção abandonada do bairro periférico de São Caetano, foi surpreendido por um homem que se apoiou sobre um muro, do lado de onde ele ficava, jogou gasolina sobre a vítima e iniciou o incêndio.