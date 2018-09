Sem-teto e sem-terra fazem passeata em SP Cerca de 500 pessoas integrantes dos movimentos sem-teto e da Consciência Negra faziam uma passeata na manhã de hoje na zona sul da capital paulista, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O grupo, composto também por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do PSTU e Intersindical, segundo a Polícia Militar, estava reunido na Avenida Chucri Zaidan e partiu em passeata por volta das 10h30 em direção ao Hotel Grand Hyatt, onde acontece a Conferência Internacional sobre Biocombustíveis. Os manifestantes não causavam congestionamento na região, de acordo com a CET.