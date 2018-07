Sem-teto encerram ato diante da casa de Lula em SP Depois de seis dias de manifestação em frente ao apartamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a direção do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) anunciou que chegou a um acordo com o governo federal. Segundo o movimento, uma reunião com ministros, a Secretaria Nacional de Habitação e a Superintendência Nacional da Caixa Econômica Federal foi marcada para amanhã, em Brasília.