Sem-teto fazem manifestação hoje em Embu (SP) Parte das 600 famílias ligadas ao Movimento de Trabalhadores Sem-Teto (MTST) que estão acampadas, desde o dia 28 de março deste ano, em um terreno de 800 mil m² no Jardim Tomé, em Embu, na Grande São Paulo, realizará uma marcha, a partir das 9h desta terça-feira, até a sede da Prefeitura de Embu. Os manifestantes reivindicam a assinatura do prefeito Geraldo Leite da Cruz, do PT, num documento que garante prazo de 45 dias para permanência dos sem-teto no terreno que, de acordo com a liderança do movimento, pertence a uma empresária e há muito tempo está ocioso. Os sem-teto também exigem da Prefeitura a alteração do zoneamento do terreno de Zona Industrial(ZI) para Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), mediante envio de projeto para a Câmara dos Vereadores. As famílias afirmam que estão preparadas para acampar na porta da prefeitura até que o executivo cumpra as exigências.