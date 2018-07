Sem teto fazem manifestação na região central de SP Um grupo de sem teto faz uma manifestação na Rua Bela Cintra, Consolação, em frente a um edifício onde funcionam diversas secretarias estaduais, na região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, que acompanha a movimentação no local, o ato começou por volta das 10h30 e parte das 300 pessoas reunidas invadiu o prédio do governo.