Sem-teto fazem manifestação na sede da CDHU em SP Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizaram uma manifestação pacífica em frente à sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), no centro de São Paulo, na tarde de hoje. Nenhum representante do MTST foi localizado para falar sobre as reivindicações.