Sem-teto fazem manifestação no centro de SP Cerca de 50 manifestantes sem-teto se reuniram no Pátio do Colégio, no Centro de São Paulo, em frente à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes pediam a suspensão da retirada de famílias que ocupavam um terreno em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.