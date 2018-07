Sem-teto fazem protestos em Embu Cerca de 350 pessoas ligadas ao Movimento de Trabalhadores Sem-Teto (MTST) estão acampadas, desde o último dia 28, em frente à Câmara Municipal da cidade de Embu, região oeste da Grande São Paulo. Segundo o movimento, além das pessoas que se instalaram em frente ao prédio do legislativo municipal, outras 150 famílias ocupam um terreno no Jardim Tomé, na divisa entre Embu e Cotia. Os sem-teto afirmam que o acampamento em frente à Câmara continuará até que o poder municipal receba o movimento para discutir e aprovar o projeto de lei que transforma a área do Jardim Tomé em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). O projeto foi elaborado pelo MTST e já está protocolado com mais de 2.599 assinaturas dos eleitores de Embu. Na última quarta-feira, o projeto foi recusado pela maioria dos vereadores da Câmara de Embu.