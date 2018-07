Sem-teto invadem imóveis do INSS em São Paulo Cerca de duas mil famílias de sem-teto promoveram diversas invasões entre o final da noite de ontem e a madrugada de hoje na capital paulista. Em ação coordenada pela Frente de Luta por Moradia (FLM), os sem-teto invadiram ao mesmo tempo quatro terrenos nas zonas leste e sul e três prédios no centro da cidade. Entre as áreas reivindicadas pelas famílias estão dois imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e um terreno do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).