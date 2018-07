Sem-teto ocupam antigo campo de golfe em Salvador

A ocupação começou pequena, com cerca de 100 invasores, na madrugada do domingo, mas o grande terreno, que inclui, além de uma sede social, um campo de golfe de 18 buracos, já abriga mil pessoas, segundo a direção do MSTS. A Polícia Militar chegou a ser chamada para tentar controlar a invasão, mas não houve conflitos. Com estacas, cordas e lonas, os ocupantes delimitam suas áreas na área do campo - a sede ainda não foi invadida.

O presidente do MSTS, Jhones Bastos, lidera a ocupação e cobra da prefeitura e do governo do Estado a desapropriação da área, citando dívidas acumuladas do clube com as administrações municipal e estadual. "O governo diz que não existem terrenos disponíveis em Salvador para construção de unidades habitacionais, mas estamos provando que existem", alega. "Aqui daria para construir pelo menos 5 mil apartamentos." Os proprietários do terreno já entraram com pedido de reintegração de posse na Justiça. De acordo com um deles, Maurício Lins, existe um projeto de instalação de um complexo residencial e comercial na área.