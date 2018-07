Sem-teto ocupam prédio da Secretaria do Verde em SP Um grupo de sem-teto ocupa desde as 7h desta terça-feira, 24, o edifício da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, zona sul de São Paulo. Segundo informações da Agência Brasil, o protesto é contra a reintegração de posse de um terreno no bairro Grajaú, extremo sul da cidade, ocorrida há uma semana. A área pertence à secretaria.