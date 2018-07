Sem-teto que mora em carro vira contínuo

Raimundo Geraldo de Pinheiro, de 58 anos, que morou por sete meses num Fiat 147, está de casa nova. Foi contratado por uma empresa de segurança, ganhou roupas, fez a barba e hoje dorme na sala de treinamentos da empresa, na Tijuca, zona norte do Rio. Mas só até conseguir alugar um quarto perto do trabalho. "Mudou tudo. Saí do estado de miséria para essa tentativa de progresso", diz seu Raimundo, enquanto mostra orgulhoso a carteira de trabalho, que há 15 anos não recebia anotação.

Seu Raimundo foi parar no Fiat 147 depois de uma série de reveses - perdeu a mulher e a filha no nascimento da criança, abandonou a faculdade de História, se demitiu do emprego, brigou com o primo que lhe dera abrigo, e foi trabalhar como vigia de uma loja, em Cascadura. Ali ficou por dez anos e quatro meses.

Posto na rua após a venda do imóvel, pediu autorização para morar no carro, que dividia com o vira-latas Barbudinho. Até que os vizinhos não gostaram mais do veículo sem motor e sem rodas na porta do prédio e decidiram despejá-lo, como o Estado mostrou no dia 19. A sorte de Raimundo mudou quando seu caso ganhou a atenção da imprensa. Ao ver uma reportagem na televisão, o policial civil Alcides Iantorno Filho propôs à mulher, Vanessa Iantorno, dona da Anzen Segurança Patrimonial, que o contratasse.

Iantorno Filho checou os antecedentes criminais do morador do Fiat 147. Fez uma pequena investigação entre os vizinhos. E uma equipe da Anzen foi até Cascadura, na zona norte, para buscá-lo. Seu Raimundo reagiu com desconfiança. "Um morador, meu amigo, chegou a dizer que iam me matar." A equipe teve de distribuir cartões de visita. À noite, uma moradora ligou para se certificar de que seu Raimundo estava bem.

Foi contratado como contínuo, mas acabou na manutenção predial. Em uma semana, resolveu um problema de infiltração no vestiário que pedreiros contratados nos últimos cinco anos não deram conta. Agora, anda uniformizado e com crachá. Na primeira vez que foi visitar os antigos amigos, se perdeu. A equipe da Anzen foi procurá-lo e o encontrou perto do antigo endereço - o Fiat 147.

"Eu disse que agora o seu Raimundo é meu. Como policial , vejo tanta coisa ruim... E se você pode fazer o bem, por que não fazê-lo?", indaga Iantorno Filho, cujo gesto acabou influenciando um colega, que se comprometeu a fornecer cesta básica para seu Raimundo por seis meses. "É importante. Ele estava anêmico."

Seu Raimundo só está um pouco solitário agora. Barbudinho não pôde acompanhá-lo. "Meus amigos estão tomando conta dele. Vou visitá-lo todo sábado. Ele me entendia na depressão", conta o agora contínuo.