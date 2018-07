Sem-teto vivem há um mês diante da prefeitura de Cubatão

Toldos, colchões, sofá, varal e uma cozinha improvisada com armário e fogão mudaram o ambiente de entrada da Prefeitura Municipal de Cubatão, na Baixada Santista: 37 famílias estão morando embaixo da marquise do Paço Municipal há quase um mês. Autodenominado "Movimento dos Sem Teto da Ilha de Caraguatá", o grupo de cerca de 100 pessoas acampou no local em 4 de outubro, um dia após ter sido retirado da área de preservação ambiental que havia invadido. A última reunião entre prefeitura e acampados foi na última sexta-feira e, sem chegar a qualquer acordo, a prefeitura estipulou que as famílias serão retiradas do local nesta quarta-feira, 29, a qualquer custo. "Estou sossegada, deixa eles virem porque nós não vamos sair. Eles vêm com a polícia, a gente vem com Deus, com Deus a gente pode tudo", afirma a desempregada Renata Santos Souza, de 32 anos. Separada, seus dois filhos estão entre as 17 crianças que moram no local. "Eles não ajudam com nada, não dão passe de ônibus paras as crianças irem para a escola, cesta básica, nada. Puseram um cadeado no banheiro que nós tínhamos instalado o chuveiro". O caldeireiro Carlos Henrique de Jesus, de 43 anos, faz parte da comissão de moradores que participa das reuniões com a prefeitura. Segundo ele, os negociadores estão intransigentes. "A decisão foi meter a borracha em nós", afirmou Jesus. Afastado do serviço por motivo de doença - segundo ele, adquiriu leucopenia nos 28 anos que trabalhou no pólo industrial. "Meu auxílio doença é de R$ 1.112,00 e eles acham muito, mas eu tenho dois filhos e só de remédio gasto R$ 360", explica. O principal argumento da prefeitura para a retirada das famílias é justamente esse: a maior parte dos acampados trabalha e segundo levantamento da prefeitura, a renda média das famílias é de R$ 600. O município também alega que os acampados não viviam em áreas de risco ou perderam suas casas em enchentes e desabamentos. "O prefeito entendeu que eles deveriam voltar para de onde vieram. Eles não podem ficar ali porque cria um precedente muito perigoso: a pessoa invade uma área, é despejado, daí vai para o paço. Em tese eles invadiram outra área", explica Paulo Mota, o assessor do prefeito Clermont Castor (PR). Segundo ele, a prefeitura pretende retirar os acampados pacificamente e se coloca a disposição para transportar a mudança para as casas de parentes ou para onde eles pretendem morar. "Nós vamos cadastrá-los e incluí-los no projeto habitacional, mas isso não é para já", explica o assessor informando que com 130 mil habitantes, o déficit habitacional de Cubatão é de 12 a 14 mil casas. "Cerca de 52% da população da cidade mora em morro ou mangue, que são áreas de preservação ambiental", completa. Localizada nas proximidades do Jardim Casqueiro, a Ilha de Caraguatá é um manguezal protegido ambientalmente. Parte da área foi invadida por 50 famílias na madrugada de 28 de setembro. Cinco dias depois, a Prefeitura conseguiu uma liminar na Justiça devolvendo a posse e os barracos foram destruídos pela Polícia Militar, que também promoveu a retirada das famílias.