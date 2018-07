SEM VIDA EM MARTE

Colin Farrell (foto) herdou o papel que foi de Arnold Schwarzenegger. No futuro, em um mundo devastado por guerras químicas, ele é um ex-espião que teve sua memória alterada, mas passa a conviver com sonhos de sua vida passada.

Sem a aura trash do filme de Verhoven, o novo 'Vingador do Futuro' investe em efeitos especiais eficientes, mas fica muito aquém do ímpeto criativo da primeira filmagem. Ramon Vitral. Pág. 41.