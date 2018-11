Sem visita ao Cristo, Rio perde R$ 3 mi por mês O temporal que atingiu o Rio de Janeiro causou impacto também no turismo. Só com o fechamento do Cristo Redentor, cujos acessos estão interditados sem previsão de abertura, o prejuízo mensal para o governo federal será de R$ 3 milhões. "Isso sem contar o impacto no faturamento de quem vive do turismo. Fizemos um sobrevoo hoje, mas os técnicos ainda pediram cinco dias para entregarem laudo com a previsão para reabertura do Cristo", afirmou Bernardo Issa, chefe do Parque Nacional da Tijuca (PNT).