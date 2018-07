Semana começa chuvas do Sudeste ao Norte do País

O sol predominará no sul de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, apenas no leste entre Santa Catarina e o sul de São Paulo, o dia será nublado com chuva a qualquer momento.

No litoral da Região Nordeste do país haverá uma chance pequena de pancadas de chuva. Nas demais áreas do Brasil, sol e nebulosidade variável, com pancadas de chuva isolada. As temperatura permanecem estáveis.